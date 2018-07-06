Кевін-Прінс Боатенг став гравцем Сассуоло

Ганський півзахисник Кевін-Прінс Боатенг наступний сезон розпочне в італійській Серії А.

Півзахисник Айнтрахта Кевін-Прінс Боатенг перейшов в Сассуоло, повідомляє офіційний сайт італійського клубу. Ганський хавбек поставив підпис під 3-річним контрактом з "нероверді", який розрахований до червня 2021 року. До клубу із Серії А 31-річний гравець приєднався на правах вільного агента.

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Боатенг виступав у складі Айнтрахта з минулого літа, куди перебрався з Лас-Пальмаса. У минулому сезоні центральний півзахисник провів 36 поєдинків у футболці "орлів", відзначившись шістьма голами і двома асистами.

Нагадаємо, що 31-річний футболіст втретє зіграє в Серії А. Раніше він з 2010 по 2013 рік і в 2016-му виступав за Мілан.