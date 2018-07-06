Кевин-Принс Боатенг стал игроком Сассуоло

Ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг следующий сезон начнет в итальянской Серии А.

Полузащитник Айнтрахта Кевин-Принс Боатенг перешел в Сассуоло, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Ганский хавбек поставил подпись под 3-летним контрактом с "нероверди", который рассчитан до июня 2021 года. В клуб из Серии А 31-летний игрок присоединился на правах свободного агента.

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Боатенг выступал в составе Айнтрахта с прошлого лета, куда перебрался из Лас-Пальмаса. В прошлом сезоне центральный полузащитник провел 36 поединков в футболке "орлов", отметившись шестью голами и двумя ассистами.

Напомним, что 31-летний футболист в третий раз сыграет в Серии А. Ранее он с 2010 по 2013 год и в 2016-м выступал за Милан.