Фабіан Руїс став гравцем Наполі

Гравець іспанського Бетіса Фабіан Руїс наступний сезон розпочне в чемпіонаті Італії.

Півзахисник Бетіса Фабіан Руїс перейшов у Наполі, повідомляє офіційний сайт італійського клубу. Іспанський хавбек поставив підпис під 5-річним контрактом з "адзуррі", який розрахований до червня 2023 року. Сума трансферу, за інформацією ЗМІ, склала 30 млн євро.

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У минулому сезоні Руїс провів за Бетіс 35 поєдинків, в яких відзначився трьома голами і шістьма асистами.

У складі Наполі 22-річний центральний півзахисник повинен стати заміною для Жоржінью, який найближчим часом перейде в Манчестер Сіті. Англійський клуб вже домовився з футболістом і приготував 50 мільйонів євро на трансфер.