Івуарієць досі не домовився з Міланом щодо продовження контракту, який завершується наступним літом, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Кессьє бажає суттєво зібльшити свою зарплату – з 2,2 млн євро до 6 млн на рік. Мілан же готовий платити трохи більше 4 млн євро. За інформацією видання, інтерес до Франка проявляє Ліверпуль, який втратив Вейналдума у поточне трансферне вікно, а також інші неназвані клуби.

До слова, Кессьє провів за Мілан 50 матчів в усіх змаганнях, записавши до свого активу 14 голів та 6 асистів. Transfermarkt оцінює хавбека у 55 млн євро.

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