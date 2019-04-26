toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ЛІВЕРПУЛЬ - ХАДДЕРСФІЛД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Керманич Сум зізнався, що на матч Першої ліги зробили аномальну кількість ставок

16:36 168 Читать на русском
Керманич Сум зізнався, що на матч Першої ліги зробили аномальну кількість ставок
Суми – Балкани / фото: ФК Балкани

Головний тренер Сум Олег Лутков розповів, що матч Суми – Балкани (0:1) міг бути договірним.

 

"Перед матчем з'явилася інформація, що на тотал менше 4 м'ячів буде зроблено аномальне закидання ставок. Президент подзвонив, коли ми вже перебували в роздягальні, попередивши про це нас. І сказав: "Не дай Бог це буде, я зніму команду з чемпіонату".

Перша ліга: Волинь на останніх хвилинах перемогла Інгулець та піднялась на 4 місце, Балкани здолали Суми

Тому ми робили все, що могли, все, що в наших силах, виходячи з підбору футболістів. Не важливо, скільки ми програвали, але ми не будемо брати участь в цих брудних іграх. Не будемо ні в якому разі.

Нехай ми будемо краще ось так, через не можу. А там вже влітку буде рада ліги або хтось буде вирішувати, як жити команді. Ми грали в Луцьку 0:7, і як би там не кричали на нас – ми не граємо в такі ігри", – розповів Лутков у післяматчевому коментарі, передає YouTube-канал ФК Балкани.

Секретар КДК ФФУ: Нацполіція розслідує кримінальну справу стосовно ПФК Суми

Теги
Суми Суми Перша ліга Балкани Балкани Суми - Балкани
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
6
хв
Аугсбург
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук