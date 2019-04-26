Керманич Сум зізнався, що на матч Першої ліги зробили аномальну кількість ставок

Головний тренер Сум Олег Лутков розповів, що матч Суми – Балкани (0:1) міг бути договірним.

"Перед матчем з'явилася інформація, що на тотал менше 4 м'ячів буде зроблено аномальне закидання ставок. Президент подзвонив, коли ми вже перебували в роздягальні, попередивши про це нас. І сказав: "Не дай Бог це буде, я зніму команду з чемпіонату".

Перша ліга: Волинь на останніх хвилинах перемогла Інгулець та піднялась на 4 місце, Балкани здолали Суми

Тому ми робили все, що могли, все, що в наших силах, виходячи з підбору футболістів. Не важливо, скільки ми програвали, але ми не будемо брати участь в цих брудних іграх. Не будемо ні в якому разі.

Нехай ми будемо краще ось так, через не можу. А там вже влітку буде рада ліги або хтось буде вирішувати, як жити команді. Ми грали в Луцьку 0:7, і як би там не кричали на нас – ми не граємо в такі ігри", – розповів Лутков у післяматчевому коментарі, передає YouTube-канал ФК Балкани.

Секретар КДК ФФУ: Нацполіція розслідує кримінальну справу стосовно ПФК Суми