Перша ліга: Волинь на останніх хвилинах перемогла Інгулець та піднялась на 4 місце, Балкани здолали Суми

Відбулись поєдинки 25 туру у Першій лізі, Прикарпаття, Волинь та Балкани здобули перемоги.

Чемпіонат України, Перша ліга, 25 тур

Суми – Балкани – 0:1

Гол: Паламар, 30

Волинь – Інгулець – 2:1

Голи: Сімінін, 44, Горопевшек, 83 – Січінава, 62

Вилучення: Запорожець, 71 (Інгулець)

Агробізнес – Прикарпаття – 2:3

Голи: Семенець, 53, 64 – Оринчак, 20, 65, Барчук, 36

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Відбулись матчі 25-го туру чемпіонату України. Балкани та Прикарпаття здобули мінімальні перемоги над Сумами та Агробізнесом відповідно. Волинь на останніх хвилинах перемогла Інгулець.

Після цього туру Волинь піднялась на 4 сходинку, Балкани та Інгулець перебувають на 7 та 8 позиціях відповідно, Прикарпаття – 10-е, Суми та Агробізнес – 13 та 14 відповідно.