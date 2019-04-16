Секретар КДК ФФУ: Нацполіція розслідує кримінальну справу стосовно ПФК Суми

Секретар Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України Ігор Грищенко прокоментував рішення стосовно позбавлення ПФК Суми професіонального статусу та розповів про розгляд цієї справи.

"11 квітня на засіданні КДК ФФУ було ухвалене відповідне рішення згідно з матеріалами перевірки за фактами можливого маніпулювання результатами матчів з боку ПФК Суми. За результатами розгляду, КДК ФФУ вирішив позбавити професіонального статусу клуб та виключити команду зі складу учасників змагань на цей і наступний сезони.

Суми офіційно позбавлені професіонального статусу

Є десять днів на підготовку відповідного рішення для направлення його в клуб. Після цього клуб має певний час на отримання повного тексту рішення. У випадку, якщо у клубу з’явиться бажання, він може подати апеляцію протягом десяти днів. Така опція була передбачена і клуб може скористатися або не скористатися цією можливістю.

Після розгляду справи у рамках Апеляційного комітету ФФУ клуб має право звернутися до Спортивного арбітражного суду у місті Лозанна. На час розгляду справи суд в Лозанні прийматиме рішення стосовно призупинення або продовження дії рішень органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ. У кожному конкретному випадку суд виносить таке рішення, враховуючи те, яким чином продовження або призупинення дії санкції впливає на перебіг чемпіонату.

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Необхідно відзначити вагому роль правоохоронних органів у розслідуванні. Важливо, що ми у цій справі діяли як партнери. Першочергові матеріали, які лягли в основу розгляду справи в органах футбольного правосуддя, ФФУ були надані Нацполіцією. Розслідування проводилося двома паралельними шляхами: одне в рамках футбольного правосуддя, інше – правоохоронними органами.

Коли люди побачать, що футболісти та функціонери були відсторонені від футболу, то вони замисляться над тим, чи потрібно займатися неправомірними діями. Рішення по ПФК Суми є історичним, адже жодного разу в історії України команди не позбавлялися професіонального статусу за організацію та участь у договірних матчах", – розповів Грищенко в інтерв'ю SportArena.

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