Руководство Вереса публично дало указание об изменениях в составе и анонсировало дискуссию о будущем главного тренера
Главный тренер Вереса Сергей Лавриненко оказался под давлением из-за неудовлетворительных результатов.
В нынешнем сезоне ровенчане одержали лишь две победы – по одной в УПЛ и Кубке Украины. После десяти сыгранных матчей Верес расположился на предпоследнем месте турнирной таблицы. Руководство настолько не устраивает ситуация, что оно решило давать советы главному тренеру.
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"В ходе заседания члены наблюдательного совета обратились к тренерскому штабу с предложением дать больше игрового времени в следующих матчах УПЛ воспитанникам U-19, которые в нынешнем сезоне проиграли лишь три игры юношеского чемпионата. Вопрос новых кадровых решений по главной команде члены наблюдательного совета согласились рассмотреть по итогом матча 12-го тура против Миная, который состоится 29 октября", – сообщает пресс-служба Вереса.
К слову, Минай остается единственной командой, которая в нынешнем сезоне чемпионата Украины не одержала ни одной победы. Подопечные Владимира Шарана занимают последнее место в турнирной таблице и отстают от Вереса на два очка.