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Керівництво Норвіча шантажує гравців 50-відсотковим урізанням зарплати у разі вильоту з АПЛ

15:28 - Читать на русском
Керівництво Норвіча шантажує гравців 50-відсотковим урізанням зарплати у разі вильоту з АПЛ
Норвіч / Твіттер ФК Норвіч

Боси "канарок" все ще сподіваються на диво та можливість залишитись в еліті і готові на будь-які кроки заради цього.

Зарплати гравців Норвіча скоротять на 50%, якщо клуб вилетить з англійської Прем'єр-ліги, повідомляє видання The Sun.

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Зазвичай команди АПЛ включають в контракти пункт про скорочення окладів на 25-40% за умови, якщо команда фінішує у трійці найгірших команд турніру за підсумками сезону. У Норвіча ця цифра виявилася ще вищою.

До слова, середня зарплата футболіста АПЛ у поточному сезоні становить 61 тисячу фунтів в тиждень. У випадку вильоту гравці Норвіча зароблятимуть від 12,5 до 15 тисяч фунтів на тиждень.

Нагадаємо, "канарки" після 33 турів посідають у турнірній таблиці англійської першості останню сходинку, набравши 21 очко. Команду Даніеля Фарке на 6 очок випереджає Астон Вілла і Борнмут.

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