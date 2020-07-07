toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Руководство Норвича шантажирует игроков 50-процентным урезанием зарплаты в случае вылета из АПЛ

15:28 - Читати українською
Руководство Норвича шантажирует игроков 50-процентным урезанием зарплаты в случае вылета из АПЛ
Норвич / Твиттер ФК Норвич

Боссы "канареек" все еще надеются на чудо и возможность остаться в элите и готовы на любые шаги ради этого.

Зарплаты игроков Норвича сократят на 50%, если клуб вылетит из английской Премьер-лиги, сообщает издание The Sun.

Боруссия Д может переманить очередного таланта из АПЛ

Обычно команды АПЛ включают в контракты пункт о сокращении окладов на 25-40% при условии, если команда финиширует в тройке худших команд турнира по итогам сезона. У Норвича эта цифра оказалась еще выше.

К слову, средняя зарплата футболиста АПЛ в этом сезоне составляет 61 тысячу фунтов в неделю. В случае вылета игроки Норвича будут зарабатывать от 12,5 до 15 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, "канарейки" после 33 туров занимают в турнирной таблице английского первенства последнюю строчку, набрав 21 очко. Команду Даниэля Фарке на 6 очков опережает Астон Вилла и Борнмут.

"Зінченко – найбільший пройдисвіт Ман Сіті": фани лупцюють українця за унікальний фейл в АПЛ, але він видав матч сезону

blog_ava
Григорчук выдвинул строгое требование к клубам, в которых готов продолжить тренерскую карьеру
06:30
8652
Теги
Англия АПЛ футбольные финансы Норвич Норвич
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
8
мин
Арсенал
22:15
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук