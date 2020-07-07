Руководство Норвича шантажирует игроков 50-процентным урезанием зарплаты в случае вылета из АПЛ

Боссы "канареек" все еще надеются на чудо и возможность остаться в элите и готовы на любые шаги ради этого.

Зарплаты игроков Норвича сократят на 50%, если клуб вылетит из английской Премьер-лиги, сообщает издание The Sun.

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Обычно команды АПЛ включают в контракты пункт о сокращении окладов на 25-40% при условии, если команда финиширует в тройке худших команд турнира по итогам сезона. У Норвича эта цифра оказалась еще выше.

К слову, средняя зарплата футболиста АПЛ в этом сезоне составляет 61 тысячу фунтов в неделю. В случае вылета игроки Норвича будут зарабатывать от 12,5 до 15 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, "канарейки" после 33 туров занимают в турнирной таблице английского первенства последнюю строчку, набрав 21 очко. Команду Даниэля Фарке на 6 очков опережает Астон Вилла и Борнмут.

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