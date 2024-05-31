Форвард Жирони та збірної України Артем Довбик незабаром може змінити клуб в Іспанії.

Інтерес "матрацників" до українця не згасає. Атлетіко зробив пропозицію Жироні щодо Довбика у розмірі 25 мільйонів євро, але отримав відмову.

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Як інформує TodoFichajes, перемовини між двома іспанськими клубами зрушили з мертвої точки. "Матрацники" готові підвищити свою пропозицію до 33 млн євро за гравця. Залишилося узгодити лише кілька деталей, і якщо все піде добре, то, найімовірніше, угода буде офіційно оголошена в перший тиждень червня.

Нагадаємо, що Артем Довбик приєднався до Жирони у 2023 році. Українському форварду в першому ж сезоні вдалося здобути звання найкращого бомбардира Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах за "червоно-білих".

До слова, Наполі, який може влітку продати Віктора Осімхена, також зацікавлений в послугах Артема Довбика.

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