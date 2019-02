"Кепа зганьбив Челсі та Саррі, він має піти": як світ футболу реагував на шокуючу витівку найдорожчого воротаря планети

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага став героєм непересічного інциденту у фінальному матчі Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті. Світ його не зрозумів.

Найдорожчий голкіпер світу, за якого Челсі виклав Атлетіку 80 млн євро, заполонив перші шпальти світових ЗМІ після матчу проти Челсі. Щоб опинитись в епіцентрі інформаційного потоку, Кепі зовсім не знадобились запаморочливі сейви або дива реакції, він пішов іншим шляхом – не виконав вказівку тренера. Саррі вирішив провести стратегічну заміну, випустивши на поле фахівця з "одинадцятиметрових" Віллі Кабальєро, однак іспанський воротар категорично відмовився покидати поле. Кепа вважав, що тренер хоче "прибрати" його через потенційне пошкодження, але це зовсім не міняє суть справи. Він влаштував справжню комедію на найвищому рівні. У футболі щось схоже трапляється дуже рідко, тож нищівна реакція британських та світових ЗМІ не змусила себе довго чекати.

Моурінью: Мені подобається, що Кепа проявив характер в інциденті з Саррі

