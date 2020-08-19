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Кендзьора заради переходу в Рому відмовив іншим клубам, – ЗМІ

19 серпня 23:38 - Читать на русском
Кендзьора заради переходу в Рому відмовив іншим клубам, – ЗМІ
Томаш Кендзьора / фото: Динамо

Польський легіонер київського Динамо Томаш Кендзьора налаштований змінити УПЛ на Серію А.

У послугах 26-річного поляка зацікавлені відразу кілька клубів, але сам Кендзера обрав варіант з переходом в італійську Рому, повідомляє Tuttomercatoweb з посиланням на Corriere dello Sport.

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За інформацією джерела, футболіст Динамо спілкувався зі своїм земляком Збігнєвом Бонеком, який грав за римський клуб з 1985 по 1988 рік.

Трансферна вартість Кендзьори становить 2,8 млн євро. До слова, італійську Рому наразі очолює екс-тренер Шахтаря Паулу Фонсека.

Зазначимо, що польський захисник виступає за Динамо з 2017 року. В цьому сезоні Томаш Кендзьора провів 39 матчів за киян та відзначився 5 асистами.

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Теги
Трансфери Динамо Динамо Рома Рома Італія Томаш Томаш Кендзьора
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