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Кендзера ради перехода в Рому отказал другим клубам, – СМИ

19 августа 23:38 - Читати українською
Кендзера ради перехода в Рому отказал другим клубам, – СМИ
Томаш Кендзера / фото: Динамо

Польский легионер киевского Динамо Томаш Кендзера настроен променять УПЛ на Серию А.

В услугах 26-летнего поляка заинтересованы сразу несколько клубов, но сам Кендзера выбрал вариант с переходом в итальянскую Рому, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport.

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По информации источника, футболист Динамо общался со своим земляком Збигневом Бонеком, который играл за римский клуб с 1985 по 1988 год.

Трансферная стоимость Кендзёры в данный момент составляет 2,8 млн евро. К слову, итальянскую Рому сейчас возглавляет экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека.

Отметим, что польский защитник выступает за Динамо с 2017 года. В прошлом сезоне Томаш Кендзёра провел 39 матчей за киевлян и отметился 5 ассистами.

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Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Рома Рома Италия Томаш Томаш Кендзёра
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