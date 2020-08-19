Кендзера ради перехода в Рому отказал другим клубам, – СМИ

Польский легионер киевского Динамо Томаш Кендзера настроен променять УПЛ на Серию А.

В услугах 26-летнего поляка заинтересованы сразу несколько клубов, но сам Кендзера выбрал вариант с переходом в итальянскую Рому, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport.

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По информации источника, футболист Динамо общался со своим земляком Збигневом Бонеком, который играл за римский клуб с 1985 по 1988 год.

Трансферная стоимость Кендзёры в данный момент составляет 2,8 млн евро. К слову, итальянскую Рому сейчас возглавляет экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека.

Отметим, что польский защитник выступает за Динамо с 2017 года. В прошлом сезоне Томаш Кендзёра провел 39 матчей за киевлян и отметился 5 ассистами.

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