Динамо мінімально обіграло Олександрію в рамках 7-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Динамо – Олександрія на "Футбол 24".

Кияни вийшли вперед вже на 1 хвилині зустрічі, коли після швидкого розіграшу штрафного Миколенко навісив точно на голову Попову. Динамо в дебюті поєдинку мало ще кілька непоганих моментів, однак їм трохи бракувало або точності або везіння.

Динамо здолало Олександрію голом на 50-й секунді та відірвалося на вершині УПЛ

Другий тайм пройшов під контролем "біло-синіх", які завершували гру вдесятьох – Шапаренко жорстко збив Безбородька, а арбітр після перегляду VAR змінив жовту картку на червону. Але навіть це не допомогло Олександрії відігратись.

Таким чином, Динамо набрало 17 очок і стало одноосібним лідером УПЛ. Головні конкуренти киян – Ворскла та Шахтар – розписали сьогодні нічию. Олександрія залишилася в середині турнірної таблиці з 9 балами.