Захисник Динамо не повернеться у рідний клуб, хоча про перехід вже стверджували практично всі.

Буквально вчора, 8 березня, з'явилася інформація про оренду Томаша Кендзьори в Лех, з якого поляк у 2017-му перебрався в Динамо.

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Однак 27-річний правий захисник таки не перейде в команду з Познані. Кендзьора має низку привабливіших пропозицій із сильніших ліг Європи. Томаш серйозно розглядав варіант з Лехом, але наразі його рівень є вищим, ніж повернення в Екстраклясу. Саме тому пріоритетом динамівця є сильніший чемпіонат. Про це повідомив журналіст Даміан Смик у Twitter.

У футболці Динамо Кендзьора зіграв 180 матчів і забив 7 м'ячів. В Україні поляк зустрів і свою половинку, весілля було торік.

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