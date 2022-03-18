Защитник Томаш Кендзера убежден, что снова наденет футболку Динамо после аренды в Лехе.

"Уважаемые украинские болельщики. Временно буду играть в Лехе, но я всегда сердцем и мыслями с Украиной и моей командой – Динамо!

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Надеюсь, что война закончится как можно скорее, и мы снова будем радоваться украинскому футболу! Держитесь, победа будет за нами", – написал Кендзера в Instagram.

Напомним, поляк выступал за Динамо почти 5 лет. Контракт защитника рассчитан до лета 2024 года, а аренда в Лехе – до конца текущего сезона.

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