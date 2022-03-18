Кендзера написал мощную публикацию на украинском языке – легионер Динамо обещает вернуться после победы над Россией
Защитник Томаш Кендзера убежден, что снова наденет футболку Динамо после аренды в Лехе.
"Уважаемые украинские болельщики. Временно буду играть в Лехе, но я всегда сердцем и мыслями с Украиной и моей командой – Динамо!
"До встречи в мирном Киеве и независимой Украине": Вербич не разрывает все связи с Динамо
Надеюсь, что война закончится как можно скорее, и мы снова будем радоваться украинскому футболу! Держитесь, победа будет за нами", – написал Кендзера в Instagram.
Напомним, поляк выступал за Динамо почти 5 лет. Контракт защитника рассчитан до лета 2024 года, а аренда в Лехе – до конца текущего сезона.
"Зараз мені гірше, ніж у Києві під бомбами": Де Дзербі визначився з майбутнім у Шахтарі та "наїхав" на російський спорт