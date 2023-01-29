Кияни на своєму офіційному сайті оголосили про оренду 28-річного поляка в ПАОК до завершення нинішнього сезону.

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Кендзьора захищав кольори Динамо з літа 2017-го, коли його придбали у Леха за півтора мільйона євро. Поляк награв у складі "біло-синіх" 198 матчів, забив 7 голів та віддав 20 асистів. Разом з киянами здобув 6 трофеїв – титул чемпіона України, два Кубки України та 3 Суперкубки України. Чинний контракт оборонця з Динамо розрахований до 30 червня 2024 року. Другу половину минулого сезону він відбігав у оренді за Лех, а тепер спробує свої сили в Греції.

Цікаво, що ПАОК очолює Разван Луческу – син Мірчі Луческу, який тренував Кендзьору у київській команді. Також до "орлів" нещодавно приєднався екс-зірка Шахтаря Тайсон.

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