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Кендзьора: Гра Динамо поки не виправдовує очікувань, головне, Суперкубок їде до Києва

16:30 549 Читать на русском
Кендзьора: Гра Динамо поки не виправдовує очікувань, головне, Суперкубок їде до Києва
Томаш Кендзьора / Фото ФК Динамо

Захисник Динамо Томаш Кендзьора зізнався у млявій грі своєї команди у матчі за Суперкубок України, незважаючи на перемогу над Шахтарем (2:1).

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Важка сьогодні була гра. Суперник був хороший, але ми теж непогано грали. Засмутив гол, який ми пропустили наприкінці першого тайму. Але найважливіше, що ми зуміли забити два голи і перемогти.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відео голів і огляд матчу за Суперкубок України

Караваєв чи Циганков? Я не буду їх порівнювати, це трохи різні гравці. Я граю з тими, з ким вирішить тренер.

Так, сьогодні ми не грали в хороший комбінаційний футбол, не все виходило. Але іноді ми граємо проти Шахтаря добре і програємо, сьогодні вийшло навпаки. Можливо наша гра ще не така, якою ми хочемо її бачити, але головне, що є результат і Суперкубок їде до Києва", – цитує Томаша football.ua.

Нагадаємо, Динамо та Шахтар зустрінуться знову вже 10 серпня в рамках третього туру УПЛ.

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Теги
Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Динамо Динамо Суперкубок України Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора
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