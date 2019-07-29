Кендзьора: Гра Динамо поки не виправдовує очікувань, головне, Суперкубок їде до Києва

Захисник Динамо Томаш Кендзьора зізнався у млявій грі своєї команди у матчі за Суперкубок України, незважаючи на перемогу над Шахтарем (2:1).

"Важка сьогодні була гра. Суперник був хороший, але ми теж непогано грали. Засмутив гол, який ми пропустили наприкінці першого тайму. Але найважливіше, що ми зуміли забити два голи і перемогти.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відео голів і огляд матчу за Суперкубок України

Караваєв чи Циганков? Я не буду їх порівнювати, це трохи різні гравці. Я граю з тими, з ким вирішить тренер.

Так, сьогодні ми не грали в хороший комбінаційний футбол, не все виходило. Але іноді ми граємо проти Шахтаря добре і програємо, сьогодні вийшло навпаки. Можливо наша гра ще не така, якою ми хочемо її бачити, але головне, що є результат і Суперкубок їде до Києва", – цитує Томаша football.ua.

Нагадаємо, Динамо та Шахтар зустрінуться знову вже 10 серпня в рамках третього туру УПЛ.

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