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Кендзера: Игра Динамо пока не оправдывает ожиданий, главное, Суперкубок едет в Киев

16:30 61 Читати українською
Кендзера: Игра Динамо пока не оправдывает ожиданий, главное, Суперкубок едет в Киев
Томаш Кендзера / Фото ФК Динамо

Защитник Динамо Томаш Кендзера признался в вялой игре своей команды в матче за Суперкубок Украины, несмотря на победу над Шахтером (2:1).

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Тяжелая сегодня была игра. Соперник был хороший, но мы тоже неплохо играли. Огорчил гол, который мы пропустили в конце первого тайма. Но самое важное, что мы сумели забить два гола и победить.

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Караваев или Цыганков? Я не буду их сравнивать, это немного разные игроки. Я играю с теми, с кем решит тренер.

Да, сегодня мы не играли в хороший комбинационный футбол, не все получалось. Но иногда мы играем против Шахтера хорошо и проигрываем, сегодня получилось наоборот. Возможно наша игра еще не такая, какой мы хотим ее видеть, но главное, что есть результат и Суперкубок едет в Киев", – цитирует Томаша football.ua.

Напомним, Динамо и Шахтер встретятся вновь уже 10 августа в рамках третьего тура УПЛ.

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Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра
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