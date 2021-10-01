Кельн у рідних стінах приймав Гройтер Фюрт, який залишився одною з небагатьох команд у Бундеслізі, що не виграли жодного поєдинку – за 6-ть турів у "трилисників" лише 1 нічия та 5-ть поразок, останнє місце у турнірній таблиці. Ситуація "цапів" ж була значно кращою – 7-ме місце, 2 перемоги, 3 нічиїх та 1 поразка.

Жага до перемоги дала про себе знати, й вже на 17-й хвилині гості відкрили рахунок – відзначився Майєргьофер, якому блискуче асистував Тіллман. Господарі намагались відігратись, і навіть створили кілька небезпечних моментів, але реалізувати їх до перерви не змогли.

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На початку другого тайму "цапи" все ж зрівняли рахунок зусиллями Андерссона та Шмітца. Після цього захист гостей почав "сипатись", і за 5-ть хвилин ще один поклав Скірі. До кінця матчу господарі мали ще кілька можливостей збільшити свою перевагу, і вже на останніх хвилинах матчу Скірі записав до свого активу дубль. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Кельна, і чергову невдачу Гройтер Фюрта, який збільшив свою безвиграшну серію до 7-ми поєдинків.

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