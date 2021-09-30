Поєдинок другого туру ЛЧ проти Динамо став для 33-річного поляка 18-м переможним поспіль. Такою серією виграних поєдинків у найпрестижнішому євротурнірі не може похизуватися більше ніхто, повідомляє Opta.

Баварія – Динамо – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Вдала серія Лєвандовскі розпочалася 18 вересня 2019-го у переможному матчі проти Црвени Звезди (3:0). Зазначимо, у чвертьфіналі ЛЧ 2020/21 Баварія вдома поступилася ПСЖ (2:3), але Роберт у тому поєдинку не грав через травму. А от коли поляк на полі – мюнхенці неодмінно перемагають.

У футболці "ротен" польський бомбардир виграв Лігу чемпіонів 2019/20, а в сезоні 2012/13 програв фінал тій же Баварії, виступаючи за Борусію Д.

Нагадаємо, у матчі з Динамо Лєвандовскі оформив дубль, а команда Нагельсманна розгромила киян з рахунком 5:0.

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