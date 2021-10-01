Кельн в родных стенах принимал Гройтер Фюрт, который остался одной из немногих команд в Бундеслиге, которые не выиграли ни одного поединка – за 6-ть туров у "трилистников" только 1 ничья и 5-ть поражений, последнее место в турнирной таблице. Ситуация "козлов" же была значительно лучше – 7-е место, 2 победы, 3 ничьих и 1 поражение.

Жажда к победе дала о себе знать, и уже на 17-й минуте гости открыли счет – отличился Майергьофер, которому блестяще ассистировал Тиллман. Хозяева пытались отыграться, и даже создали несколько опасных моментов, но реализовать их до перерыва не смогли.

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В начале второго тайма "козлы" все же сравняли счет усилиями Андерссона и Шмитца. После этого защита гостей начала "сыпаться", и за 5-ть минут еще один положил Скири. До конца матча хозяева имели еще несколько возможностей увеличить свое преимущество, и уже на последних минутах матча Скири записал в свой актив дубль. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Кельна, и очередную неудачу Гройтер Фюрта, который увеличил свою безвыигрышную серию до 7-ми поединков.

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