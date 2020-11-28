В рамках суботньої програми 9-го туру німецької Бундесліги провели п'ять матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 9-й тур

Борусія Д – Кельн – 1:2

Голи: Азар, 74 – Скірі, 9, 60

Штутгарт – Баварія – 1:3

Голи: Кулібалі, 20 – Коман, 38, Лєвандовскі, 45+1, Коста, 87

РБ Лейпциг – Армінія – 2:1

Голи: Анхеліньйо, 29, Нкунку, 47 – Клос, 76

Нереалізований пенальті: Сьорлот, 72

Уніон Берлін – Айнтрахт Ф – 3:3

Голи: Андріх, 2, Крузе, 6 (пен), 82 – Сілва, 27, 37, Дост, 79

Аугсбург – Фрайбург – 1:1

Голи: Варгас, 80 – Гріфо, 64

Борусія М – Шальке – початок о 19:30

Кельн не вигравав у 18 матчах Бундесліги поспіль, востаннє святкуючи перемогу аж на початку березня. Виїзд у Дортмунд мав продовжити серію, але несподівано "цапи" підняли "джмелів" на роги: на 9-й хвилині Скірі замкнув подачу з кутового, а на 60-й в ідентичній ситуації він заштовхав м'яч у ворота з метру – в обох голах асистував Вольф. 0:2.

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Борусія відквитала один м'яч на 74-й хвилині ударом Азара в дальній кут з лівого краю штрафного, але від сенсаційної поразки Торган не врятував. 1:2 – Кельн перервав безвиграшну серію.

У паралельній зустрічі також могла статися сенсація. Штутгарт вже на 20-й хвилині домашнього матчу з Баварією відкрив рахунок – це Кулібалі завершив контратаку 3-в-3. Мюнхен відігрався на 38-й завдяки точному удару Комана з меж штрафного в лівий нижній кут, але за хвилину Фьорстер забив у відповідь – втім, взяття воріт скасували через фол проти Нойєра.

Далі Баварія дотиснула суперника. Перед свистком на перерву Лєвандовскі потужним пострілом метрів з 22-х вивів гостей вперед у рахунку, а на 87-й хвилині крапку в матчі поставив влучний удар Дугласа Кости з меж карного майданчика під ближню стійку – 1:3. "Червоні" йдуть у відрив.

РБ Лейпциг міг розгромити Армінію. На 29-й хвилині Анхеліньо реалізував вихід віч-на-віч, а на старті другого тайму Ольмо обікрав голкіпера й викотив пас під удар Нкунку в порожні ворота – 2:0. На 72-й хвилині Сьорлот мав забивати з пенальті, але воротар парирував, а Клос на 76-й ще й зробив рахунок 2:1. На жаль для білефільдців, відігратись їм так і не вдалося.

У двох інших поєдинках була зафіксована нічия – Уніон розписав трилер з Айнтрахтом (3:3, дубль Крузе та Андре Сілви), а Аугсбург не зміг здолати Фрайбург (1:1).

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