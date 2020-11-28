Форвард Борусії Д Ерлінг Холанд поділився думками щодо того, що він часто не дограє поєдинки у складі "жовто-чорних".

"Фавр часто мене замінює? Для нього стало нормальним явищем змінювати мене. Я не знаю чому. Можливо, він хоче, щоб я більше забивав. Я повинен забивати якомога частіше і швидше, поки мене не замінили", – поділився Холанд у коментарі Bild.

Холанд продовжує бити рекорди Ліги чемпіонів – зірка Борусії Д залишив позаду Роналду, Мессі та Шевченка

Втім, наставник Борусії Д пояснив досить просто свої рішення: "Він не може завжди грати по 90 хвилин. Ми повинні подбати про його здоров'я і зберегти його сили".

Відзначимо, що лише в останніх матчах проти Герти та Брюгге норвежець відзначився каре та дублем. Загалом же, Холанд відіграв у 13 поєдинках у поточному сезоні, у яких записав до свого активу 17 голів та 3 асисти.

Ліга чемпіонів: Ференцварош Реброва не встояв в Турині, легкі перемоги Борусії Д і Манчестер Юнайтед, крах Зеніта в Римі