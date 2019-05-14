Кельн повернувся в Бундеслігу і призначив нового тренера

Кельн одразу після повернення в елітний дивізіон оголосив про призначення нового наставника.

Кельн попри поразку у феєричному матчі з Яном Регенсбург (3:5) вже є недосяжним для інших команд другого дивізіону і достроково повернувся в Бундеслігу.

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Після цього "цапи", за іронією долі, на своєму офіційному сайті повідомили про призначення саме наставника свого кривдника Ахіма Байєрлорцера.

Ян Регенсбург наразі перебуває на 8 позиції в турнірній таблиці другої Бундесліги, набравши 48 очок. На підвищення в класі ще претендують Падерборн, Уніон Берлін та Гамбург.

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