Кельн вернулся в Бундеслигу и назначил нового тренера

Кельн сразу после возвращения в элитный дивизион объявил о назначении нового наставника.

Кельн несмотря на поражение в феерическом матче с Яном Регенсбург (3:5) уже является недостижимым для других команд второго дивизиона и досрочно вернулся в Бундеслигу.

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После этого "козлы", по иронии судьбы, на своем официальном сайте сообщили о назначении именно наставника своего обидчика Ахима Байерлорцера.

Регенсбург сейчас находится на 8 позиции в турнирной таблице второй Бундеслиги, набрав 48 очков. На повышение в классе еще претендуют Падерборн, Унион Берлин и Гамбург.

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