toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Кельн вернулся в Бундеслигу и назначил нового тренера

14 мая 11:08 198 Читати українською
Кельн вернулся в Бундеслигу и назначил нового тренера
Ахим Байерлорцер / ФК Кельн

Кельн сразу после возвращения в элитный дивизион объявил о назначении нового наставника.

Кельн несмотря на поражение в феерическом матче с Яном Регенсбург (3:5) уже является недостижимым для других команд второго дивизиона и досрочно вернулся в Бундеслигу.

Ковач – о VAR, который не дал Баварии досрочно стать чемпионом: Решение отменить гол был правильным

После этого "козлы", по иронии судьбы, на своем официальном сайте сообщили о назначении именно наставника своего обидчика Ахима Байерлорцера.

Регенсбург сейчас находится на 8 позиции в турнирной таблице второй Бундеслиги, набрав 48 очков. На повышение в классе еще претендуют Падерборн, Унион Берлин и Гамбург.

Зінченко – Ліверпуль – 2:0, найгірший Реал у XXI столітті, єхидний Роналду, жертва Камп Ноу та інше з топ-5 ліг

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов откроют украинские музыканты
07:30
1359
Теги
Германия Трансферы Трансферы Чемпионата Германии Ахим Байерлорцер Ахим Беерлорцер Кельн Кельн
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
29
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук