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Кельн на власному полі принизив Фрайбург: 20-й тур Бундесліги, неділя

18:25 84 Читать на русском
Кельн на власному полі принизив Фрайбург: 20-й тур Бундесліги, неділя
Кельн – Фрайбург – 4:0 / Твіттер ФК Кельн

У неділю, 2 лютого, відбулось 2 заключних поєдинки 20 туру чемпіонату Німеччини. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 20 тур

Кельн – Фрайбург – 4:0

Голи: Борнаув, 29, Кордоба, 55, Ехізібу, 90+1, Якобс, 90+2

Падерборн – Вольфсбург – початок матчу о 19:00

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Фрайбург, який у турнірній таблиці значно випереджав Кельн, міг забивати вже на початку матчу: Мануель Гульде після подачі з кутового вистрибнув вище за інших і головою пробивав повз воротаря. М’яч по зрадницьки влучив у поперечину. Наступний небезпечний момент створили вже господарі. В середині тайму Рафаель Чіхос пробивав у кут воріт, однак Алєксандер Шволов зреагував на удар і залишив свою володіння в недоторканості. Та буквально за мить Себастьян Борнаув виявився найспритнішим у карному майданчику гостей і після навісу з кутового скористався відскоком і вгатив м’яча у сітку. Під кінець тайму потужно пробивав Чхан Хун Квон, але дива майстерності продемонстрував Тімо Хорн, витягнувши сферу з-під поперечини.

Після відпочинку господарі продовжили створювати небезпеку біля воріт суперника і один з таких епізодів знову закінчився голом: Йонас Хектор, отримавши м’яч на лінії воротарського майданчика, пробив, однак голкіперу вдалось пальцями затримати сферу. На його біду поруч опинився Джон Кордоба, який миттєво добив круглого у сітку. Згодом Алєксандер Шволов врятував свою команду від розгрому після пострілу Марка Ута у дев’ятку та удару Ісмаїла Якобса. А вже у доданий час Кінгслі Ехізібу скористався помилкою захисника, перехопив м’яч на правому фланзі, пройшов з ним через пів поля і елегантно пробив під воротаря. За мить, розігравши класичну контратаку, Ісмаїл Якобс четвертим голом повністю декласував суперника.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ

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Вольфсбург Вольфсбург Падерборн Падерборн Фрайбург Фрайбург Кельн Кельн Німеччина
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