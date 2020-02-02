Кельн на своем поле унизил Фрайбург: 20-й тур Бундеслиги, воскресенье

В воскресенье, 2 февраля, состоялось 2 заключительных поединка 20 тура чемпионата Германии. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 20 тур

Кельн – Фрайбург – 4:0

Голы: Борнаув, 29, Кордоба, 55, Эхизибу, 90+1, Якобс, 90+2

Падерборн – Вольфсбург – начало матча в 19:00

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Фрайбург, значительно опережавший в турнирной таблице Кельн, мог забивать уже в начале матча: Мануэль Гульде после подачи с углового выпрыгнул выше других и головой пробивал мимо вратаря. Мяч по предательски угодил в перекладину. Следующий опасный момент создали уже хозяева. В середине тайма Рафаэль Чихос пробивал в угол ворот, однако Александер Шволов среагировал на удар и оставил свою владения в неприкосновенности. Но буквально через мгновение Себастьян Борнаув оказался самым расторопным в штрафной гостей и после навеса с углового воспользовался отскоком и вколотил мяч в сетку. Под конец тайма мощно пробивал Чхан Хун Квон, но чудеса мастерства продемонстрировал Тимо Хорн, вытянув сферу из-под перекладины.

После отдыха хозяева продолжили создавать опасность у ворот соперника и один из таких эпизодов снова закончился голом: Йонас Хектор, получив мяч на линии вратарской пробил, однако голкиперу удалось пальцами задержать сферу. На его беду рядом оказался Джон Кордова, который мгновенно добил круглого в сетку. Впоследствии Александер Шволов спас свою команду от разгрома после выстрела Марка Ута в девятку и удара Исмаила Якобса. А уже в добавленное время Кингсли Ехизибу воспользовался ошибкой защитника, перехватил мяч на правом фланге, прошел с ним через пол поля и элегантно пробил под вратаря. Через мгновение, разыграв классическую контратаку, Исмаил Якобс четвертым голом полностью деклассировал соперника.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ