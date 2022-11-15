Останнім клубом 35-річного англійця був Бернлі, який він покинув минулого літа. Кілька місяців Леннон намагався знайти собі новий клуб, але успіхом це процес не завершився. Зрештою, Аарон завершив кар'єру.

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"Я нарешті вирішив, що настав час повісити бутси на цвях. Оцінивши всі варіанти, я не відчув, що вони підходять мені та моїй молодій сім'ї. Це було дуже важке рішення, тому що футбол був моїм життям із трирічного віку. Останні 20 років, коли я грав на найвищому професійному рівні, були чудовими", – написав Леннон у своєму Twitter.

До слова, упродовж своєї кар'єри Аарон виступав за Лідс, Евертон, Тоттенхем, Кайсеріспор та Бернлі. Провів 21 матч за збірну Англії. Додаткову популярність Леннон отримав завдяки своєму постійно сумному виразу обличчя. Йому не раз доводилося виправдовуватися через це. Навіть рідна мати докоряла футболісту за те, який вигляд він має на фото.