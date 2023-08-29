Під час вказаного засідання Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ продовжить, зокрема, розгляд справи тих футболістів і тренерів, які залишилися у Росії після початку повномасштабного вторгнення. Про це інформує офіційний сайт УАФ.

ДБР викрило схему фіктивного зарахування футболістів Прикарпаття на військову службу – у клубі відреагували

Серед них – Геннадій Зубов (колишній гравець і тренер Шахтаря), колишній захисник "гірників" Марк Мампассі, екс-гравці збірної України Денис Кулаков та Дмитро Іванісеня. Також у списку Ігор Калінін, Альона Ковтун, Альбіна Фомченко, Таїсія Нестеренко, Аліна Скидан, Анна Сидоренко, Олександр Масалов, Тетяна Козиренко, Анатолій Скирчук, Віталій Віценець, Євген Іваняк, Данило Сагуткін, Анатолій Кривуля, Олена Барсова, Поліна Маркова, Катерина Бугаренко, Анна Дюбкова, Валерія Броховецька, Руслана Буйнова, Вікторія Бондар, Анастасія Марченко, Аліса Ширма і Катерина Балаба.

Усі вони мають можливість узяти участь у засіданні КДК УАФ особисто (або за допомогою сучасних засобів зв’язку, заявивши відповідне клопотання), чи надіслати письмові пояснення на офіційну пошту КДК УАФ.

Як відмовитися від України та Шахтаря заради довгого рубля і опинитися в повній дупі – повчальна історія Марка Мампассі