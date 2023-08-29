В среду, 30 августа, состоится заседание КДК УАФ по поводу нарушения Кодекса этики и честной игры рядом лиц.

В ходе указанного заседания Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ продолжит, в частности, рассмотрение дела футболистов и тренеров, оставшихся в России после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Среди них – Геннадий Зубов (бывший игрок и тренер Шахтера), бывший защитник "горняков" Марк Мампасси, экс-игроки сборной Украины Денис Кулаков и Дмитрий Иванисеня. Также в списке Игорь Калинин, Алена Ковтун, Альбина Фомченко, Таисия Нестеренко, Алина Скидан, Анна Сидоренко, Александр Масалов, Татьяна Козыренко, Анатолий Скирчук, Виталий Виценец, Евгений Иваняк, Данило Сагуткин, Анатолий Кривуля, Елена Барсова, Полина Маркова, Екатерина Бугаренко, Анна Дюбкова, Валерия Броховецкая, Руслана Буйнова, Виктория Бондарь, Анастасия Марченко, Алиса Ширма и Екатерина Балаба.

Все они могут принять участие в заседании КДК УАФ лично (или с помощью современных средств связи, заявив соответствующее ходатайство), или отправить письменные объяснения на официальную почту КДК УАФ.

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