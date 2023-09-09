– Питання про Вахана Бічахчана. Чи була пов'язана його заміна з тим, що він отримав травму. Ми бачили, що в нього були проблеми з рукою. Якщо ні, то чому так склалося, що був замінений саме він, а не Лукас Селараян наприклад?

– Чому? Тому що я головний тренер. Питання трохи дивне, якщо сказати відверто. Я головний тренер, я ухвалюю рішення.

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Десь виходить, десь помиляюся, я ж беру на себе відповідальність. А коли ви сидите і не перебуваєте під тиском, то вам здається, що можна було зіграти так чи інакше. Коли люди сидять на дивані і кажуть, як потрібно зіграти, які зробити заміни. Я вважаю, це неправильно.

Ви просто ставите питання? У нього боліла рука, він втомився. У мене є хороший футболіст, його земляк, друг Артур Серобян. Молодий футболіст, який перейшов у португальський чемпіонат. Я довірив, дав йому можливість вийти на заміну. Що я зробив неправильно чи погано? – сказав Петраков на прес-конференції.

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