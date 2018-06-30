Каземіро зробив неочікуваний вибір найкращого гравця планети на його позиції

Півзахисник мадридського Реала та збірної Бразилії Каземіро поділився думками щодо найкращого центрального хавбека світу.

"Є не так багато гравців, яких я можу назвати, але якщо вибирати одного, то це буде Бускетс. Він найкращий у світі й дуже сильно мені подобається, це дуже сильний гравець.

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Французи Н'Голо Канте та Поль Погба теж дуже сильні", – відзначив Каземіро в коментарі Goal.com.

Нагадаємо, що Каземіро та Серхіо Бускетс не тільки виступають за одвічних суперників – Реал і Барселону, а й продовжують боротьбу на ЧС-2018. Щоправда, турнірна сітка дозволить зустрітися їхнім збірним лише у фіналі.

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 першим виступ почне Бускетс. Матч 1/8 фіналу Мундіалю Іспанія – Росія відбудеться вже завтра, 1 липня, на Лужніках. Початок поєдинку о 17:00.