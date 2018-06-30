Каземиро сделал неожиданный выбор лучшего игрока планеты на его позиции

Полузащитник мадридского Реала и сборной Бразилии Каземиро поделился мыслями относительно лучшего центрального хавбека мира.

"Есть не так много игроков, которых я могу назвать, но если выбирать одного, то это будет Бускетс. Он лучший в мире и очень сильно мне нравится, это очень сильный игрок.

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Французы Н'Голо Канте и Поль Погба тоже очень сильны", – отметил Каземиро в комментарии Goal.com.

Напомним, что Каземиро и Серхио Бускетс не только выступают за извечных соперников – Реал и Барселону, но и продолжают борьбу на ЧМ-2018. Правда, турнирная сетка позволит встретиться их сборным только в финале.

В 1/8 финала чемпионата мира-2018 первым выступление начнет Бускетс. Матч 1/8 финала Мундиаля Испания – Россия состоится уже завтра, 1 июля, на Лужниках. Начало поединка в 17:00.