Реал обіграв Бетіс в рамках поєдинку 3-го туру Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Мадридці підходили до звітного матчу, маючи за плечима нічию з Леванте (3:3), тож у Севільї підопічним Карло Анчелотті була необхідна лишень перемога. Благо, "вердібланкос" на старті сезону не вражали, втративши очки у матчах проти Кадіса й Мальорки.

Реал у важкому матчі втримав мінімальну перемогу над Бетісом

Долю матчу вирішив єдиний забитий гол. Вінісіус ледь не втратив м'яч, але таки встиг відкотити його на Бензема. Карім з лівого флангу виконав класний навіс у штрафний точнісінько на Карвахаля, який ударом з лету прошив голкіпера Бетіса.