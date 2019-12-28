Каземіро назвав найважливішого гравця Барселони – несподіваний вибір хавбека Реала

Півзахисник Реала Каземіро зробив несподіваний вибір, відповідаючи на запитання про найважливішого гравця у складі Барселони.

"Ми говоримо про Ліонеля Мессі і Луїса Суареса, раніше говорили про Неймара, але для мене Серхіо Бускетс – найважливіший гравець Барселони. Ми говорили про Хаві та Андреса Іньєсту, але у них був Бускетс, який виконував брудну роботу.

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Він є одним з найкращих опорних півзахисників. Серхіо відрізняється від мене. Він завжди добре вибирає позицію, це дуже важливо", – цитує Каземіро Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Бускетс є вихованцем "блаугранас". Він дебютував за першу команду Барселони у 2008 році. В поточному сезоні він зіграв 14 матчів у Ла Лізі, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист.

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