Зіркове тріо Барселони забило більше голів, ніж 16 клубів Ла Ліги – форварди каталонців майже наздогнали Реал

Зіркове тріо Барселони відзначається вражаючою результативністю в поточному розіграші Ла Ліги.

Після 18 турів Ліонель Мессі, Луїс Суарес та Антуан Грізманн на трьох забили 30 голів (у аргентинця –13, в уругвайця – 10, у француза – 7). Це більше, ніж загальний гольовий доробок 16 клубів елітного іспанського дивізіону.

Ювілейний гол Мессі та результативні подвиги Суареса у відеоогляді матчу Барселона – Алавес – 4:1

Перевершити зіркове тріо "синьо-гранатових" наразі змогли лише Реал Мадрид (33 голи), Реал Сосьєдад (32 голи) та Вільяреал (31 гол).

Нагадаємо, що Барселона завершила 2019-й рік на вершині турнірної таблиці Ла Ліги. Каталонці випереджають Реал на 2 очки.

Барселона у рідних стінах розгромила Алавес – "блаугранас" завершили рік на вершині турнірної таблиці Ла Ліги