Каземіро назвав найкращого тренера Реала

Півзахисник Реала Каземіро відверто розповів про стосунки гравців клубу з тренерами протягом останніх років.

"Було б несправедливо виділити одного тренера. Моурінью, Анчелотті, Зідан, Бенітес... Кожен з них мав свої особливості. У Зідана були близькі стосунки з гравцями, це було схоже на відносини між батьком і синами. Він був для нас другом.

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Соларі робить те ж саме, він чесний з кожним з нас. У всіх команд бувають спади, це нормально. Зараз ми прогресуємо. Попереду головний турнір – Ліга чемпіонів. Нам протистоять сильні суперники, і ми сконцентровані на перемозі у всіх змаганнях, хоча це складно", – цитує Каземіро Goal.

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал – Аякс, початок о 22:00. Перша зустріч цих суперників завершилась перемогою мадридців (2:1).

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