Реал – Аякс: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Футбол 24" презентує анонс другого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським Реалом і амстердамським Аяксом.

Реал – Аякс

5 березня, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Мадридський Реал впродовж минулого тижня "завдяки" двом поразкам своєму одвічному супернику Барселоні попрощався з надіями на два з трьох трофеїв цього сезону. Тепер "вершкові" можуть зосередитися на Лізі чемпіонів, хоча керманич Реала Сантьяго Соларі не виглядає тим тренером, який може привести мадридців до чергового тріумфу в головному єврокубку.

Соларі: Шкода, що Рамос не зіграє проти Аякса

Реал має чимало проблем, але "королівський" статус зобов'язує іспанський гранд проходити Аякс. Тим більше, з Амстердама мадридці привезли оптимістичний результат – перемогу з рахунком 2:1. Вдома Реалу не допоможе Серхіо Рамос, який отримав 2-матчеву дискваліфікацію від УЄФА за навмисне отримання "гірчичника" в першому поєдинку. Та навіть за його відсутності "вершкові" повинні проходити Аякс. Інакше гнів Флорентіно Переса може призвести до другої тренерської відставки впродовж сезону.

Натомість Аяксу нічого не втрачати. Хлопці Еріка Тен Хага та їхні виступи – зайвий привід поговорити про ідеальні команди зі сплавом молодості та досвіду. Про молодих талантів Де Лігта, де Йонга, Мазрауї вже говорять по всій Європі, а разом із досвідченими Бліндом і Тадічем вони можуть звернути гори. Амстердамці цілком можуть стати для Реала нездоланним бар'єром, враховуючи всі проблеми "вершкових".

Тен Хаг: Ми – Аякс, і нам неважливо, проти кого грати

Але головна відмінність стадії плей-офф від групового етапу ЛЧ – ціна помилки. Аякс не лише програв перший матч 1/8 фіналу. Амстердамці поступилися вдома в турнірі, де одну з провідних ролей відіграють м'ячі на виїзді. У Мадриді "аяксидам" потрібно створити справжнє диво – забити мінімум двічі й (бажано) не пропустити. Завдання здається неймовірним, та "король" Ліги чемпіонів у кризі – чудова нагода позбавити його трону...

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Дискваліфіковані: Серхіо Рамос (Реал)

Травмовані: Банде (Аякс)

Під питанням: Льоренте (Реал)

Орієнтовні склади

Реал: Куртуа – Карвахаль, Начо, Варан, Регілон – Каземіро, Кроос, Модріч – Васкес, Вінісіус, Бензема

Аякс: Онана – Мазрауї, Де Лігт, Блінд, Тальяфіко – Шьоне, де Йонг, ван де Беєк – Зієш, Тадіч, Нерес

Роналду, Мессі, одноклубник Коноплянки та ще 8 гравців, за якими варто спостерігати в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів