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Соларі – про можливе повернення Моурінью: У Джулії Робертс менше залицяльників, ніж потенційних тренерів у Реала

19:13 96 Читать на русском
Соларі – про можливе повернення Моурінью: У Джулії Робертс менше залицяльників, ніж потенційних тренерів у Реала
Сантьяго Соларі та Джулія Робертс / Фотоколаж YahooSports

Наставник Реала Сантьяго Соларі дотепно прокоментував можливі зміни на тренерському містку мадридського клубу напередодні матчу ЛЧ проти Аякса.

 

"Повернення Моурінью в Реал? На посаду головного тренера "вершкових" завжди було більше кандидатів, ніж залицяльників у Джулії Робертс. Це нормально.

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Ми хочемо перемогти Аякс і пройти в чвертьфінал Ліги чемпіонів з найкращим результатом. У нашої команди є характер. Це Ліга чемпіонів, і ми постараємося виграти турнір", – цитує Соларі Marca.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ завершився виїзною перемогою Реала над Аяксом (2:1). Матч-відповідь відбудеться 5 березня, початок о 22:00.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Аякс Іспанія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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