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Каземиро назвал лучшего тренера Реала

14:13 80 Читати українською
Каземиро назвал лучшего тренера Реала
Каземиро / Фото sportsclub

Полузащитник Реала Каземиро откровенно рассказал об отношениях игроков клуба с тренерами в последние годы.

 

"Было бы несправедливо выделить одного тренера. Моуринью, Анчелотти, Зидан, Бенитес... Каждый из них имел свои особенности. У Зидана были близкие отношения с игроками, это было похоже на отношения между отцом и сыновьями. Он был для нас другом.

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Солари делает то же самое, он честен с каждым из нас. У всех команд бывают спады, это нормально. Сейчас мы прогрессируем. Впереди главный турнир – Лига чемпионов. Нам противостоят сильные соперники, и мы сконцентрированы на победе во всех соревнованиях, хотя это сложно", – цитирует Каземиро Goal.

Напомним, сегодня, 5 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Реал – Аякс, начало в 22:00. Первая встреча этих соперников завершилась победой мадридцев (2:1).

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Аякс Испания Каземиро Каземиро Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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