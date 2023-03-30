"Багато хто каже, що ми незаслужено догравали чемпіонат U-19. Я вважаю, що заслужено, оскільки за втраченими очками ми були на першому місці. Якби ми дограли всі матчі, то переважали б найближчого переслідувача на 4 очки.

"Могли проходити Мілан": капітан Руха здивував вибором найсильнішого суперника в Юнацькій лізі УЄФА

Чи міг я за рік до чемпіонства подумати про такий успіх? Чесно кажучі, ні. У мене був важкий період у Карпатах, з якими я виступав у Другій лізі. Мене звідтам не хотіли відпускати і я важко це переживав. З іншого боку, цей час пішов мені на користь, адже я грав проти старших мужиків, де багато боротьби і максимальна самовіддача.

А щодо нашого вибуття з Юнацької ліги УЄФА в 1/8 фіналу... Ми могли проходити цей Мілан. А зараз вони у півфіналі і ми усвідомлюємо, що там міг бути Рух", – сказав Підгурський в ексклюзивному інтерв'ю "Футбол 24".

Нагадаємо, за підсумками сезону Рух здобув золото молодіжної першості і вперше в історії вийшов до Юнацької ліги УЄФА. Підопічні Віталія Пономарьова пройшли польський Заглембе, турецький Галатасарай, міланський Інтер (по пенальті) і спіткнулись об Мілан, пропустивши прикрий гол на останніх хвилинах. "Россонері" у підсумку пробились у півфінал турніру, де у квітні зустрінуться з хорватським Хайдуком.

Новий тренер клубу УПЛ добирався маршрутками на тренування – отримав шанс після неочікуваного успіху в Україні та ЛЧ