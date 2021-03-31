Після нічиєї з Францією збірну України носили на руках, але вже за три дні сталося те, чого всі боялися – "синьо-жовтих" вразив синдром другого матчу, який вилився у домашню нічию з Фінляндією. Паризький успіх зведений нанівець, а підопічні Андрія Шевченка швидко втратили право на осічку. Втім, драматизувати це фіаско не варто – на першу позицію при наявності французів було наївно сподіватись, а за другу сходинку боротьба тільки розгортається. Два стартові тури показали, що всі команди в групі будуть втрачати очки.

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Казахстану відводять роль аутсайдера, хоча наші "жовто-сині" побратими програли французам без розгрому (але там сильно пощастило). Поки що це був їхній єдиний матч у відборі, але висновки з нього виявились доволі тривожними для збірної України. У поєдинку з Францією казахи зіграли у щось схоже на наш паризький низький блок, перекривши зону перед штрафним і спрямувавши атаки чемпіона світу на фланги. Класу та фарту казахам не вистачило, але "Ле Бле" дійсно вдалося сповільнити. Команді Дідьє Дешама реально було непросто.

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Це поганий сигнал для України, адже саме на грі проти низького блоку підопічні Андрія Шевченка погоріли з Фінляндією. Наша збірна в тому матчі демонструвала рекордні показники за точністю передач усіх типів (~90%) і середньою тривалістю володіння (7 секунд), допустила небагато втрат (60) і мало що дозволила супернику до 80-х хвилин, але створила мінімум моментів (18 ударів, 1,79 xG). Українці впевнено розкатували м'яч в центрі поля, однак на останній третині критично гальмували. Як наслідок, маємо всього 11 успішних спроб входу в карний майданчик при 565 точних передачах – по одному вриванню на кожні 9 хвилин і кожен 51 пас.

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Для України ця проблема не є новою. Усі наші команди, від клубів до збірної, мають проблеми з розкриттям низького блоку – нам не вистачає нападників, не вистачає досвіду гри у інтенсивному темпі, не вистачає елементарного класу для проходу двох-трьох захисників, а нині Андрію Шевченку ще й не вистачає якісних флангових виконавців. Навіть французам важко проти ешелонованого захисту, а українцям – тим паче. При цьому наражатись на контратаки в таких умовах доводиться регулярно. Саме тому критика тренерського штабу після першої ж осічки виглядає несправедливою.

Головне, що у збірної є продумана структура і цікаві тактичні задуми під окремих суперників – з Францією зіграли в 3-5-2 низьким блоком, а з фінами виставили дзеркальну симетричну схему 3-5-2 з особливою роллю для Миколенка (центрбек-плеймейкер). Реалізація останнього плану підкачала через індивідуальні помилки (особливо це стосується Соболя), а після невдалих замін взагалі все почало валитись, однак навіть у таких складних умовах Україна награла на гол. В цілому ж, наша збірна виглядає тактично гнучким і складним колективом високого класу – просто цей клас не настільки високий, щоб бити усіх середнячків без осічок.

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Казахстан же таким колективом назвати не можна. Так, підопічні Талгата Байсуфінова непогано виставляють низький блок і гальмують гру суперників, але в копіюванні планів України їм не вистачає усього. В першу чергу, команда не настільки грамотна в позиційній роботі – гол Дембеле був показовим, адже один вдалий розворот Марсьяля в центрі відволік практично всіх футболістів, дозволивши Усману спокійно відкритись перед штрафним із позиції інсайда. Це і не дивно, адже в заявці немає жодного футболіста хоча б рівня РПЛ (окрім травмованого Зайнутдінова).

Крім того, казахи провалюються при обороні на стандартах (французи створили з них дуже багато), а контратак при закритій схемі вони майже не проводять. Щоправда, проти України підопічні Талгата Байсуфінова можуть спробувати зіграти агресивніше, але це лишень сильніше розкриватиме неідеальних "синьо-жовтих". Гра з Францією показала, що ризикувати структурою збірна Казахстану не бажає, та і ресурсів для атак у неї зараз занадто мало. Словом, це і близько не Фінляндія.

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Кадрова ситуація

Збірна України під час березневого збору постійно когось втрачає. Спочатку повз заявку пролетіли Степаненко і Харатін, потім через травми табір покинули Бєсєдін і Циганков, а перед матчем з Фінляндією остаточно вилетів Ярмоленко. Тепер до списку травмованих додався і Коноплянка, а Миколенко нарвався на дискваліфікацію.

Очевидно, що Андрій Шевченко проведе ротацію складу, адже він скаржився на нездатність представників УПЛ працювати у режимі трьох матчів за тиждень. Питання полягає в тому, яку він використає схему – на фіннів очікували повернення до 4-3-3, але тренерський штаб вирішив продовжити лінію з 3-5-2 (хоча це були агресивні, а не оборонні 3-5-2). Із Суомі це було продиктовано аналогічною схемою суперника та відсутністю достатньої кількості вінгерів, а нині ситуація особливо не змінюється. В будь-якому випадку, неможливість "прочитати" Україну – це мінус для вболівальників, але плюс до тактичного плану.

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Казахстан залишився без свіжих втрат, але протягом дня все може змінитись – в ЗМІ з'явилися новини про спалах коронавірусу в таборі збірної. "Синьо-жовті" спростували інформацію, але вирішили провести додаткове тестування в Києві. Поки ж можна говорити лишень про відсутність травмованого Зайнутдінова (ним нібито, цікавиться Аталанта).

Орієнтовні склади на матч Україна – Казахстан

Україна: Бущан – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Зінченко, Соболь – Маліновський, Мораєс

Казахстан: Мокін – Єрланов, Малий, Аліп – Бистров, Абікен, Тагиберген, Вороговський, Валіуллін – Васільєв, Аїмбетов

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, що просто Україні не буде, адже навіть Франція била Казахстан не без проблем. Підопічні Талгата Байсуфінова припаркують "автобус" і час від часу вилітатимуть в контратаки через фланги – останній пункт у нашого суперника виходить не дуже переконливо, але оборонятись команда вміє. Підопічним Андрія Шевченка при цьому не вистачатиме фізичних кондицій, що позначиться на інтенсивності гри – а без високого темпу розкрити низький блок вкрай важко. Та і ротація позначиться на ігрових зв'язках.

Втім, красивий стартовий план ще необхідно реалізувати. Тут у казахів шалені проблеми: за останні два роки вони провели 18 матчів, програвши 11 з них – причому "жовто-синіх" били не тільки гранди чи середняки, а і литовці з білорусами. Внічию вдалося зіграти з Чорногорією (в товариському матчі), Кіпром і Албанією, а переграти команда змогла лишень Сан-Маріно (двічі) та Шотландію. Щоправда, всі ці невдачі сталися під керівництвом іншого тренера, але факт залишається фактом.

Якими б бойовими не були казахи під керівництвом Талгата Байсуфінова, але до України їм далеко. Команда вміє оборонятись, але майже не атакує й виглядає занадто слабко в позиційній роботі. Підопічні Андрія Шевченка навіть у ослабленому складі краще рухають м'яч між лініями і відкривають зони. Взагалі, при всіх проблемах у грі проти якісно організованої оборони, українці стабільно забивають – за останні два роки наша збірна не провела гол лишень у трьох матчах (проти іспанців, португальців і поляків).

Будемо відвертими – Україна значно сильніша за Казахстан. В цьому впевнені і букмекери, які не дають високих коефіцієнтів на нашу звитягу. Програти ми сьогодні можемо лишень самим собі, та і в чергову нічию повірити важко. Підопічні Андрія Шевченка просто не мають на неї права. Саме тому варто ставити на непросту, але заслужену перемогу наших футболістів.

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