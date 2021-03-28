Незабитий пенальті Мбаппе та автогол українця у відеоогляді матчу Казахстан – Франція – 0:2
18:27 - Читать на русском
Казахстан поступився Франції у 2 турі відбору ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу Казахстан – Франція.
Усман Дембеле 20’
Сергій Малий 44’
20’ Усман Дембеле
44’ Сергій Малий
Збірна Казахстану пропускала перший тур, тому фактично сьогодні для неї стартував відбір на ЧС-2022. "Блакитно-жовті" намагалися дати бій чинному володарю трофею, але співвідношення сил було аж надто нерівним.
Франція обіграла Казахстан з дивовижною статистикою – українець відзначився автоголом, Мбаппе не реалізував пенальті
Обидва голи були забиті ще до перерви. Рахунок відкрив Усман Дембеле, а подвоїв уродженець Луганська Сергій Малий, який спрямував м'яч у власні ворота. Дуже хотів поповнити свою статистику Кіліан Мбаппе, але навіть пенальті не допоміг форварду ПСЖ.
Огляд 1 тайму:
Огляд 2 тайму:
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