Збірна Казахстану пропускала перший тур, тому фактично сьогодні для неї стартував відбір на ЧС-2022. "Блакитно-жовті" намагалися дати бій чинному володарю трофею, але співвідношення сил було аж надто нерівним.

Франція обіграла Казахстан з дивовижною статистикою – українець відзначився автоголом, Мбаппе не реалізував пенальті

Обидва голи були забиті ще до перерви. Рахунок відкрив Усман Дембеле, а подвоїв уродженець Луганська Сергій Малий, який спрямував м'яч у власні ворота. Дуже хотів поповнити свою статистику Кіліан Мбаппе, але навіть пенальті не допоміг форварду ПСЖ.

Огляд 1 тайму:

Огляд 2 тайму: