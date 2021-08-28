У таборі "яструбів" перед матчем відбору чемпіонату світу 2022 року з командою Олександра Петракова не зможуть розраховувати на допомогу головного тренера.

Головний тренер збірної Казахстану Талгат Байсуфінов інфікувався COVID-19, повідомляє журналіст Володимир Жарков у Telegram-каналі "Тінь батька Гурмана".

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"У головного тренера збірної Казахстану Талгата Байсуфінова виявлено коронавірус, він ізольований від команди", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поєдинок Казахстан – Україна відбудеться вже за чотири дні, 1 вересня, у Нур-Султані на стадіоні Астана Арена. Початок зустрічі о 17:00.

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