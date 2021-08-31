"У 2011 році ми грали з юнацькою збірною на цьому полі цього ж стадіону. Також я нещодавно спілкувався з Русланом Костишином, чий Колос грав з казахським Шахтарем на цій арені.

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Він каже, що поле дуже жорстке, вони його поливають дуже швидко. Поле специфічне. Але хто вміє грати у футбол, той грає скрізь і на будь-якому полі", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, поєдинок Казахстан – Україна відбудеться 1 вересня у Нур-Султані на стадіоні Астана Арена. Початок зустрічі о 17:00.

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