"Хто вміє грати у футбол, той грає скрізь": Петраков не вважає штучне поле у Казахстані проблемою для збірної України
Виконувач обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" Олександр Петраков пояснив, як штучне покриття впливає на підготовку до матчу з казахами.
"У 2011 році ми грали з юнацькою збірною на цьому полі цього ж стадіону. Також я нещодавно спілкувався з Русланом Костишином, чий Колос грав з казахським Шахтарем на цій арені.
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Він каже, що поле дуже жорстке, вони його поливають дуже швидко. Поле специфічне. Але хто вміє грати у футбол, той грає скрізь і на будь-якому полі", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, поєдинок Казахстан – Україна відбудеться 1 вересня у Нур-Султані на стадіоні Астана Арена. Початок зустрічі о 17:00.
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