toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО

Кайоде та Дентінью повернулись до тренувань з Шахтарем

20:09 139 Читать на русском
Кайоде та Дентінью повернулись до тренувань з Шахтарем
Оларенваджу Кайоде / фото: ФК Шахтар

Два гравці Шахтаря Оларенважу Кайоде та Дентінью повернулись до тренувань.

Продовжують відновлюватись після травм Дентінью та Оларенважу Кайоде. Обидва вже тренуються під наглядом фізіотерапевтів на футбольному полі. До пробіжок сьогодні взявся Іван Ордець, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар у групі смерті Ліги чемпіонів – цілком реальний варіант: особливості кошиків для жеребкування

Нагадаємо, матч 7-го туру УПЛ Шахтар – Маріуполь відбудеться 1 вересня на ОСК Металіст у Харкові. Початок о 19:30.

Шахтар під час матчу з Маріуполем пригостить дітей солодощами та розіграє Xbox

Україна7 тур

Шахтар - Маріуполь: Субота 01 вересня 2018

Шахтар
до матчу
2
дн
:
23
год
:
0
хв
Маріуполь
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Дентінью Дентінью Шахтар Шахтар Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде Шахтар - Маріуполь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
30
хв
ПАОК
22:00
Бенфіка
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук