Кайоде та Дентінью повернулись до тренувань з Шахтарем

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Роналду відмовився від виклику у збірну Португалії
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Шахтар у групі смерті Ліги чемпіонів – цілком реальний варіант: особливості кошиків для жеребкуванняЛіга чемпіонів — 17:49 22914
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Зінченко досі чекає на Бетіс: чому доля українця залежить від п'яти клубів та матчу команди Шахова і Хачеріді в ЛЧІспанія — 17:06 3219
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"Рішення щодо Супряги приймав не Хацкевич", або "Як гарантувати собі 42 млн євро": реакція соцмереж на Динамо – АяксЛіга чемпіонів — 16:58 3313
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Динамо – Аякс: вирішальний фактор "нового Хаві", ганебні антирекорди киян та цифри, які пояснюють провал ХацкевичаЛіга чемпіонів — 15:16 3704
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