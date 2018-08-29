Кайоде та Дентінью повернулись до тренувань з Шахтарем

Два гравці Шахтаря Оларенважу Кайоде та Дентінью повернулись до тренувань.

Продовжують відновлюватись після травм Дентінью та Оларенважу Кайоде. Обидва вже тренуються під наглядом фізіотерапевтів на футбольному полі. До пробіжок сьогодні взявся Іван Ордець, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, матч 7-го туру УПЛ Шахтар – Маріуполь відбудеться 1 вересня на ОСК Металіст у Харкові. Початок о 19:30.

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