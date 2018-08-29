Шахтар у групі смерті Ліги чемпіонів – цілком реальний варіант: особливості кошиків для жеребкування

Донецький Шахтар має немалі шанси зіграти у групі смерті ЛЧ 2018/19. Ліга чемпіонів з нового сезону може бути ще цікавіша для українського глядача.

УЄФА нарешті домовився з українськими каналами про трансляції матчів Ліги чемпіонів, а "Футбол 24" вирішив перевірити, хто ж з грандів може вийти на представників України в головному єврокубковому турнірі. Нагадаємо, Динамо не пройшло Аякс у матчах за вихід у груповий етап і змушене буде зіграти в Лізі Європи.

Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19

Де, Шахтар, де?

Уже відомі більшість учасників групового етапу, а саме 29 клубів. Шахтар серед них з 12-м загальним рейтингом, і команда Паулу Фонсеки точно нікуди не дінеться з кошика №2 при жеребкуванні. Компанію чемпіонам України складають топ-клуби. З цими командами донецький клуб ніяк не зіграє у групі, і слава Богу, скажуть його вболівальники (в порядку клубного рейтингу від найвищого до найнижчого):

Борусія Дортмунд

Порту

Манчестер Юнайтед

Бенфіка Лісабон (якщо пройде ПАОК, в іншому разі її місце отримає Ліверпуль)

Наполі Неаполь

Тоттенхем Лондон

Рома Рим

Кошик посіву №1 при жеребкуванні Ліги чемпіонів 2018/19

Тут тріумфатори попереднього сезону єврокубкових турнірів, а також чемпіони перших 6-и країн у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Реал Мадрид (як чинний переможець)

Атлетіко Мадрид (переможець Ліги Європи)

Барселона (чемпіон Іспанії)

Баварія Мюнхен (чемпіон Німеччини)

Манчестер Сіті (чемпіон Англії)

Ювентус Турин (чемпіон Італії)

ПСЖ Париж (чемпіон Франції)

Локомотив Москва (чемпіон Росії)

Кошик посіву №3 при жеребкуванні Ліги чемпіонів 2018/19

Тут могло опинитись київське Динамо і сюди ж може опуститись... фіналіст останнього розіграшу. Якби Ліверпуль переміг у Києві Реал, то чекав би жеребкування у першому кошику. А так доводиться миритись з роллю такого собі андердога. Хоча, якщо подивитись на суперників з другого кошика, які можуть дістатись команді Юргена Клоппа, то для Салаха і компанії ще не все так страшно. З МЮ і Тоттенхемом "червоні" не зіграють, адже представників однієї країни розводять при жеребкуванні групового етапу. Тому найгірше виглядає Рома, з якою Ліверпуль ледь не втратив перевагу в 3 голи у півфіналі Ліги чемпіонів. Отож, які команди представлені у 3-му кошику за порядком, визначеним клубним рейтингом:

Ліверпуль (якщо Бенфіка проб'ється у груповий етап)

Шальке Гельзенкірхен

Ліон

Монако

Зальцбург (якщо пройде Црвену Звезду)

Аякс Амстердам

ЦСКА Москва

ПСВ Ейндховен (якщо пройде БАТЕ)

Кошик посіву №4 при жеребкуванні Ліги чемпіонів 2018/19

Валенсія

Вікторія Пльзень

Брюгге

Галатасарай Стамбул

Янг Бойз Берн

Інтер Мілан

Хоффенхайм

АЕК Афіни

Отож, виходить, що Шахтар може опинитись в одній групі з учасниками київського фіналу Ліги чемпіонів: Ліверпулем і Реалом, а також міланським Інтером, який провів дуже потужну трансферну кампанію цього літа. Нічого так компанія, егеж? Французькі Ліон чи Монако, німецький Шальке Коноплянки – ще одні не найлегші конкуренти. Той же Аякс показав себе крутим колективом.

Валенсія і Хоффенхайм з останнього кошика – також не дай Боже кожному. З першого кошика взагалі немає зручних опонентів. Хіба що Локомотив Москва, але з російськими клубами українські не можуть зустрітись через напружену ситуацію між країнами і зумовлені нею правила УЄФА.

Нагадаємо, жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів відбудеться 30 серпня о 19:00 за Києвом.