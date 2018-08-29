Кайоде и Дентинью вернулись к тренировкам с Шахтером

Два игрока Шахтера Оларенважу Кайоде и Дентинью вернулись к тренировкам.

Продолжают восстанавливаться после травм Дентинью и Оларенважу Кайоде. Оба уже тренируются под наблюдением физиотерапевтов на футбольном поле. К пробежке сегодня взялся Иван Ордец, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Напомним, матч 7-го тура УПЛ Шахтер – Мариуполь состоится 1 сентября на ОСК Металлист в Харькове. Начало в 19:30.

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