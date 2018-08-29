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Кайоде и Дентинью вернулись к тренировкам с Шахтером

20:13 40 Читати українською
Кайоде и Дентинью вернулись к тренировкам с Шахтером
Оларенваджу Кайоде / фото: ФК Шахтер

Два игрока Шахтера Оларенважу Кайоде и Дентинью вернулись к тренировкам.

Продолжают восстанавливаться после травм Дентинью и Оларенважу Кайоде. Оба уже тренируются под наблюдением физиотерапевтов на футбольном поле. К пробежке сегодня взялся Иван Ордец, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Напомним, матч 7-го тура УПЛ Шахтер – Мариуполь состоится 1 сентября на ОСК Металлист в Харькове. Начало в 19:30.

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Украина7 тур

Шахтер - Мариуполь: Суббота 01 сентября 2018

Шахтер
до матча
2
дн
:
21
час
:
37
мин
Мариуполь
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Дентинью Дентинью Шахтер Шахтер Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде Шахтер - Мариуполь
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